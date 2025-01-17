Отец Яниса Тиммы рассказал, почему не похоронил прах сына

Отец Тиммы до сих пор не похоронил прах сына из-за свидетельства о смерти

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седаковой, кремировали в Латвии, но до сих пор не похоронили. Об этом отец погибшего Райтис Тимма сообщил журналу Starhit.

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти», — отметил он.

Райтиса рассказал, что свидетельство о смерти сына до сих пор не оформлено. Отец спортсмена признался, что не принимает прямого участия в решении проблемы. Этим вопросом занимается мать Яниса — Аусма.

Ранее звездный адвокат Екатерина Гордон заявила, что к ней за помощью обратилась семья Тиммы. Она сообщила, что результаты судебно-медицинской экспертизы в России еще не готовы.

Баскетболист свел счеты с жизнью 17 декабря после дня рождения бывшей супруги Анны Седоковой. Его тело нашли в одном из хостелов Москвы. В Латвии завели дело по факту смерти спортсмена.