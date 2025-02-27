Погоревала о муже и забыла? Седокова улетела из России с рэпером Natan

Певица Анна Седокова улетела вместе с рэпером Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) в Оман. Звезды будут участвовать в новом реалити-шоу. Об этом заявил в Telegram-канале актер Вячеслав Чепурченко.

В проект также позвали и других знаменитостей: блогеров Катю Адушкину, Алексея Столярова и комика Владимира Маркони. Ведущей шоу стала Ксения Бородина.

Однако большее внимание аудитории привлекла Седокова, которую в полете сопровождал Natan. Некоторые фанаты предположили, что звезда уже оправилась после смерти мужа и вернулась к работе.

В последний раз, когда Natan уехал на съемки в другую страну — он изменил своей жене Анастасии Швецовой. Музыканта заподозрили в отношениях с блогером Валерией Чекалиной (известна под псевдонимом Лерчек). Знаменитости участвовали в проекте «Звезды в джунглях» и между ними проскочила искра.

Позже Лерчек подтвердила слухи о романе. По ее словам, любовное приключение началось с поцелуя. Уже после проекта звезда узнала, что у артиста есть жена и дети. Теперь она готова попросить прощения за минутную слабость.

Сейчас поклонники гадают: может ли похожая история повториться с Седоковой? В декабре прошлого года бывший муж певицы Янис Тимма свел счеты с жизнью. Его тело нашли в подъезде жилого дома. Это стало ударом для Анны — у нее случился нервный срыв.