Вуди Аллен приедет в Москву

На Кинозаводе «Москино» с 23 по 27 августа пройдет Московская международная неделя кино с участием американского режиссера Вуди Аллена. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета.

Обладатель четырех премий «Оскар» указан в числе хедлайнеров фестиваля наряду с сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей и американским каскадером Марком Дакаскасом. Вуди Аллен примет участие в 45-минутной лекции-встречи «Легенды мирового кинематографа», которая пройдет в Открытом зале 24 августа в 17:00, ее модератором выступит Федор Бондарчук.

В 2022 году Вуди Аллен грозил уйти из киноиндустрии из-за стриминговых сервисов. Последний его фильм «Великая ирония» вышел через год. Он сосредоточился на подготовке дебютного романа о журналисте Эшере Бауме.