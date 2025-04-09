The Film Stage: режиссер Вуди Аллен выпустит дебютный роман

Американский режиссер Вуди Аллен намерен выпустит свой дебютный роман. В произведении речь пойдет о писателе и журналисте Эшере Бауме, сообщило издание The Film Stage.

Герой решает поцеловать девушку, берущую у него интервью, после чего его жизнь превращается в хаос. Согласно описанию романа, «представлен портрет интеллектуала, искалеченного невротическими опасениями по поводу тщетности и пустоты жизни», написало ИА НСН.

Ранее Вуди Аллен признавался, что не помнит своих фильмов.

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