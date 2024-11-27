Путина попросили дать российское гражданство Кустурице

«Эмир Кустурица — это человек, который всегда оставался верен своим идеалам и своим словам. Его фильмы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — подчеркнул Резяпов.

Организация пригласила Эмира Кустурицу посетить зону проведения специальной военной операции. «Ветераны России» отметили, что режиссер сможет лично пообщаться с военнослужащими и, возможно, вдохновиться их подвигами на создание новых кинопроектов.

«Приглашение в зону СВО — это не только возможность для него увидеть настоящий героизм российских воинов, но и способ рассказать об этом миру через призму его уникального кинематографического взгляда», — сказал председатель движения.

Он выразил надежду, что его творчество станет мостом между культурами и поможет рассказать о реальной России и ее людях.

Сербский кинорежиссер неоднократно заявлял, что считает себя россиянином. Он говорил, что очень любит Россию и хотел бы стать частью ее культуры.

Сейчас он имеет гражданство двух стран — Сербии и Франции. По словам мэтра, российский паспорт необходим ему для плодотворной работы над фильмами. Ранее Кустурица объявил о готовности снять фильм о Путине.