«Встретимся в лучшей жизни». Орбакайте простилась с зрителями в России

Певица Кристина Орбакайте назвала «знаковым» и «как бы заключительным» свой концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Об этом артистка рассказала в беседе с RTVI .

«Не получилось у меня больше вот как-то проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — заявила Орбакайте.

Певица отметила, что после петербургского выступления она больше нигде в России не выступала. В начале года ее концерты отменили в Красноярске, Братске, Иркутске, Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и Благовещенске. В Кремлевском дворце 9 марта на концерт она также не смогла выступить.

До этого в июле сообщили, что концерты Орбакайте провалились в Израиле. Зрителей не привлекли даже хиты Аллы Пугачевой в ее исполнении.

Ранее пользователи раскритиковали певицу за неудачное выступление в ресторане в Монако, отметив, что она не поет, а кричит, выступая без фонограммы.