«А голос где?». Орбакайте раскритиковали за выступление в ресторане в Монако

mk.ru: Орбакайте неудачно выступила в ресторане в Монако

Фото: РИА «Новости»

Певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Об этом сообщило издание mk.ru.

Дочь звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой исполнила для присутствующих в зале песню «Просто любить тебя». Также она поздравила с днем рождения одну из гостей вечеринки и приобняла ее.

Подписчики Telegram-канала «Диана Сплетни», который опубликовал запись, выразили недовольство качеством исполнения Орбакайте своего хита.

Они отметили, что «вживую», без «фанеры», артистке петь очень сложно, и что она не поет, а кричит. Другие удивились, что Кристина теперь зарабатывает в кафе.

«Ни стыда, ни совести. А голос где?» — написал один из комментаторов.

Ранее Орбакайте рассказала, что в юности мечтала стать актрисой и не планировала выходить на эстраду.

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