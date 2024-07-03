Мама не помогла. Гастроли Орбакайте в Израиле провалились

Kp.ru: певице Орбакайте не удалось заполнить небольшой зал на концерте в Израиле

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концерты певицы Кристины Орбакайте прошли в Израиле без аншлага. Артистке не помогло привлечь слушателей даже исполнение хитов своей матери Аллы Пугачевой, сообщило издание «Комсомольская правда».

По информации журналистов, в небольшом зале оказалось много пустующих мест.

«Да, уж масштаб не тот, напоминает местный клуб в деревне. Как быстро все изменилось для нее» — процитировало издание комментарии под видео с выступлений Орбакайте.

Певица выступала в блестящем коротком платье, переливающимся пиджаке и туфлях на шпильках. Кроме того, во время исполнения песен Пугачевой на экране показывали фотографии Примадонны. Такой фон некоторые зрители сравнили с концертами памяти, посвященным ушедшим артистам.

Ранее Орбакайте записала эмоциональное видео, ответив недоброжелателям, что у нее все хорошо. Она заявила, что выработала иммунитет на грязь, которая ей встречается.

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