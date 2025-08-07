Вскрылись подробности смерти звезды «Дома-2»

Тело бывшей участницы телешоу «Дом-2» и экс-главы нижегородского филиала модельного агентства Полины Малининой обнаружили утром 6 августа в квартире одного из домов Нижнего Новгорода. Как сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК, назначена судебно-медицинская экспертиза, одна из рассматриваемых версий — отравление неизвестным веществом.

По данным правоохранительных органов, Малинина возглавляла филиал агентства, руководство которого обвиняют в мошенничестве. Дело возбуждено в декабре 2023 года, потерпевшими признаны более 300 человек из девяти регионов России.

Клиентам предлагали платные онлайн-курсы стоимостью до 200 тысяч рублей под обещания трудоустройства, однако, по версии следствия, вместо работы некоторых вынуждали подписывать договоры об оказании платных услуг. В деле проходят более 10 подозреваемых, трое из которых заключены под стражу как предполагаемые организаторы.

Ранее в Челябинской области погибла другая экс-участница «Дома-2» — Кристина Савина, также известная как Кристина Белая.