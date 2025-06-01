Экс-участница «Дома-2» Кристина Савина погибла в Челябинской области

В Челябинской области погибла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Савина, более известная как Кристина Белая. О ее смерти сообщили в соцсетях родного города девушки.

«Ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна! Прощание состоится 04.06.2025 в большом ритуальном зале с 11:00 до12:00. Обед будет проходить в кафе „Аэлита“ в 14:00. Спи спокойно наша девочка», — опубликовали на странице «Стена памяти города Карталы» во «ВКонтакте».

По словам близких, девушка поскользнулась, когда выходила из ванны, и ударилась головой из-за обрушившейся конструкции. От полученной травмы у нее произошло кровоизлияние в мозг. Спасти Кристину не удалось.

Ранее тело бывшего участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина с пятьюдесятью колото-резаными ранениями нашли в квартире на востоке Москвы. Мужчине было всего 33 года.