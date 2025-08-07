Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в Нижнем Новгороде

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Полину Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, 24-летняя девушка, руководившая филиалом модельного агентства, три дня не выходила на связь. Предположительно, она умерла из-за отравления неизвестным веществом.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что руководство модельного агентства обмануло более 300 девушек, обещая их обучить и впоследствии трудоустроить, но на деле заставляя их проходить онлайн-курсы стоимостью до 200 тысяч рублей. Многие из-за этого влезали в долги.

Ранее в Челябинской области погибла другая экс-участница «Дома-2» — Кристина Савина, также известная как Кристина Белая. Дом, где она жила, обрушился, когда она принимала ванну. Девушка попыталась вылезти, но поскользнулась, ударилась головой и получила смертельную черепно-мозговую травму.