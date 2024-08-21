«Всему умиляюсь, готова расплакаться». Арзамасова после вторых родов стала сентиментальной

Недавно родившая дочку актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками своим душевным состоянием и планами на жизнь. В личном блоге в Telegram-канале она призналась, что стала сентиментальной.

Артистка опубликовала два снимка, на одном из них она стояла на сцене театра в рабочей обстановке. На втором кадре актриса в одной руке держит новорожденную дочь, а второй — утирает слезу.

Арзамасова отметила, что задумывается о работе и репетициях, но уверена, что дети гораздо важнее карьеры.

«Пока у меня состояние чаще, как на второй фотографии: я всему умиляюсь, готова расплакаться самыми сладкими слезами от любой милой ерунды и думаю, что никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках», — заявила она.

Артистка выразила благодарность всем поклонникам за их переживания, вопросы о ее самочувствии после родов, а также за заботу и за поздравления.

Арзамасова четыре года замужем за фигуристом Ильей Авербухом. У супругов 8 августа родилась дочь, также они воспитывают сына.