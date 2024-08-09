Звезда «Папиных дочек» раскрыла пол и имя новорожденного ребенка

Актриса Арзамасова рассказала о рождении девочки Лии от фигуриста Авербуха

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила, что новорожденную девочку назвали Лия. Новый пост вместе с ней и мужем, фигуристом Ильей Авербухом, актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться», — подписала снимок Арзамасова.

На фото счастливый отец держит на руках малышку, а его супруга обнимает мужа за плечи.

liza_arzamasova/Instagram*
Фото: liza_arzamasova/Instagram*

Арзамасова стала мамой во второй раз. Она состоит в браке с Авербухом с 2020 года. Супруги уже воспитывают сына, которому дали имя Лев.

Ранее актриса Анастасия Задорожная рассекретила имя и пол первенца. Звезда сериала «Клуб» показала подписчикам кадры с младенцем на берегу океана.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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