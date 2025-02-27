Все зависит от врачей и самого Буйнова. Что грозит артисту за ДТП в Апрелевке

По его словам, все будет зависеть от того, что напишут врачи в выписном эпикризе. Если они оценят вред здоровью сбитой женщины как легкий или средний, Буйнова могут оштрафовать или лишить водительских прав на срок до двух лет.

Однако если вред здоровью квалифицируют как тяжкий, то по статье 264 Уголовного кодекса предусмотрено до двух лет лишения свободы. Многое зависит и от поведения самого певца, добавил Славнов: будет ли Буйнов участвовать в лечении пострадавшей и оплатит ли штрафы за нарушения ПДД.

«Когда судья будет колебаться и выносить [приговор] — либо лишение, либо штраф, — будет смотреть, злостный ли он нарушитель, сколько штрафов у него оплачено. Да, штрафов много. Но он предоставит выписку, что штрафы на сегодняшний день у него все оплачены, и все будет нормально», — добавил собеседник 360.ru.

Очевидец происшествия рассказал, что музыкант был трезв, извинялся перед пострадавшей и оставался на месте ДТП, пока ее не увезли в больницу. Однако сын женщины утверждает, что Буйнов вел себя отстраненно и пытался скрыться.

Сам певец на просьбу прокомментировать произошедшее ответил журналистам матом.