Певец Александр Буйнов, сбивший пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, был трезвым. Когда женщина попала под колеса машины, артист вышел к ней и постарался морально поддержать. Об этом очевидец ДТП рассказал в беседе с 360.ru.

«Александр с [пострадавшей] стоял. <…> Извинялся, я так понимаю, рядом находился, ни то что, как обычно, в машину сядут, закроются там, если в неадекватном состоянии от алкоголя. Все абсолютно нормально было», — заявил он.

Собеседник 360.ru отметил, что соседи артиста отзываются о нем положительно. Люди считают, что он не строит из себя звезду и нормально относится к окружающим.

Также 360.ru связался с другим свидетелем ДТП. Мужчина заявил, что видел, как пострадавшую пенсионерку увезли в больницу. Женщину поместили на носилки и занесли в карету скорой помощи. На тот момент Александр Буйнов сидел в машине.

При этом самого певца мужчина сначала не узнал. Артист выглядел нетипично для знаменитости.

«Он [был] в шапке, в трениках. Так-то и не скажешь, что такой человек-то. Обычный дедушка как будто вышел», — сказал свидетель.

Сын пенсионерки заявил, что Буйнов не извинился перед женщиной и вел себя отстраненно. По его словам, музыкант даже намеревался скрыться с места ДТП и «пытался уехать задом», однако людей вокруг было слишком много, поэтому его остановили.

Авария произошла вчера вечером в Наро-Фоминском округе. Буйнов был за рулем Lexus LX 570 и сбил пожилую женщину, когда та переходила дорогу. Администратор артиста Елена Козырь в беседе с 360.ru заявила, что ничего не знает о произошедшем.