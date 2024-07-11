«Все в порядке». Яна Кошкина рассказала о самочувствии после операции

Актриса Яна Кошкина заявила, что с ней все в порядке после операции

Актриса и телеведущая Яна Кошкина перенесла операцию в Санкт-Петербурге. В беседе с 360.ru она рассказала о своем самочувствии.

«Все в порядке», — заявила она.

На своей странице в социальной сети Instagram* она разместила несколько фотографий из палаты и поблагодарила врачей питерской больницы, которые в свой выходной провели ей срочную операцию.

Актриса также выразила благодарность своему супругу Анатолию Черкасову за то, что все это время находился рядом с ней.

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!» — отметила артистка.

На днях солисту рок-группы «Моральный кодекс» Сергею Мазаеву стало плохо перед выступлением в Светлогорске. Его экстренно увезли в реанимацию.

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