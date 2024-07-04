Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева увезли в реанимацию

Жена Мазаева рассказала, что у него перед концертом случился приступ панкреатита

Солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске, но у него уже все хорошо. Сейчас он находится под медицинским наблюдением, рассказала 360.ru супруга музыканта Галина.

Мазаеву стало плохо до начала концерта. Его с острым приступом панкреатита экстренно отправили в больницу в Калининграде.

«У Сергея был приступ, но все под контролем. Под наблюдением врачей. Все будет хорошо», — рассказала его жена.

Сначала он попал в реанимацию, а потом Мазаева перевели в хирургическое отделение, где он пробудет несколько дней, уточнил Telegram-канал Mash.

Группа должна была выступить в театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 4 июля.

«О новой дате концерта мы сообщим попозже. Приносим свои извинения», — сообщили на странице театра во «ВКонтакте».

Прошлой осенью Мазаев признался, что не смог выступить на концерте памяти Юрия Шатунова из-за операции по удалению опухоли. У музыканта возникли проблемы со здоровьем, но новообразование оказалось доброкачественным.