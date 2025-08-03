«Все уже сделано». Корнелюк отказался от участия в ремейке «Бандитского Петербурга»

Певец и композитор Игорь Корнелюк отказался участвовать в ремейке культового сериала «Бандитский Петербург». Свое решение он объяснил в беседе с «Фонтанкой» .

«Не буду. <…> Ну, а зачем? Ну, тут все уже сделано», — сказал композитор.

Корнелюк является автором знаменитой композиции «Город, которого нет». Этой весной он негативно отреагировал на создание ремейка картины, пояснив, что в истории кинематографа ни один такой проект не смог превзойти оригинальную версию.

Информация о том, что культовый сериал могут возобновить или снять его ремейк появилась этой весной. Телеканал РЕН ТВ заключил соглашение с вдовой писателя Андрея Константинова, получив права на экранизацию его произведений.

Ранее эту идею не одобрили также актер Дмитрий Певцов. По его словам, тема 90-х годов уже закрыта.