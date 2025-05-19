Актер Дмитрий Певцов не одобрил идею создания ремейка сериала «Бандитский Петербург»

Актер Дмитрий Певцов в беседе с ИА НСН заявил, что не одобряет идею создания ремейка сериала «Бандитский Петербург» и переноса его событий в современность.

«Думаю, сейчас кино о тех событиях совершенно ни к селу, ни к городу. Сейчас нужны другие герои, и есть вещи более актуальные, о которых сейчас нужно говорить в кино или в сериальном производстве», — сказал он.

Певцов уверен, что тема 90-х годов уже закрыта. По его словам, сейчас страна живет по совсем другим законам и переносить сюжеты 90-х на современность бессмысленно.

Ранее режиссер драмы «1993» и один из сценаристов «Бригады» Александр Велединский высказал мнение, что возросший интерес к 90-м в кино может быть связан с ностальгией по СССР.