Композитор Корнелюк раскритиковал идею ремейка сериала «Бандитский Петербург»

Автор знаменитой композиции «Город, которого нет» из культового сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк в разговоре с Life негативно отреагировал на идею о выпуске ремейка картины.
Музыкант убежден, что ни один подобный проект в истории кинематографа не превзошел оригинал. Напротив, новые версии популярных фильмов неизменно оказываются худшими копиями.
По словам композитора, современный российский кинематограф склонен создавать ремейки старых картин ввиду отсутствия свежих идей. Сам Корнелюк заявил, что категорически отказывается участвовать в подобном проекте, подчеркнув его бессмысленность и неизбежный провал.
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