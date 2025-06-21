Все участники k-pop-группы BTS отслужили

Все участники k-pop-группы BTS вернулись из армии

Из южнокорейской армии вернулся последний участник k-pop-группы BTS Шуга. Об этом сообщило агентство Reuters .

Лейбл бойз-бэнда Bighit Music отметил, что рэпер досрочно завершил военную службу в качестве социального работника 18 июня, формальное его демобилизация состоялась 21 июня.

Группа временно приостановила деятельность в 2022 году. Все участники, начиная с Ким Сокджина, отправились отдавать долг родине.

В Южной Корее военную службу проходят с 18 до 30 лет. Срок службы в армии составляет от 18 до 21 месяца.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое шоу. В проекте приняла участие южнокорейская k-pop-группа BLITZERS. На шоу айдолов научат русским играм и песням, а также покажут, как пользоваться советскими мясорубкой и пельменницей. К проекту также подключат и отечественных звезд.