Участники популярной K-pop группы приняли участие в шоу в VK Клипах

Участники южнокорейской K-pop группы BLITZERS приняли участие в новом интернет-шоу, премьера которого состоялась 12 марта в паблике «Корейский вайб». Об этом сообщила пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» .

В течение двух недель музыканты будут пробовать и комментировать все привычное россиянам, но неизвестное у них на родине. К проекту присоединились и российские знаменитости, которые попытаются объяснить артистам назначение советской мясорубки, пельменницы и других предметов быта, а также научат их русским играм и песням.

«Уверены, что проект станет для зрителей таким же интересным опытом, как и для айдолов», — рассказала его руководитель Мария Анисимова.

Кроме того, обратная связь велась и с подписчиками паблика. Перед съемками они предлагали идеи для клипов с бойз-бэндом, а сюжеты отбирали сами музыканты.

Ранее платформа запустила проект «Включай скорее» с группой W24 — результатом стал альбом русскоязычных хитов, среди которых «Белая ночь», «Тополиный пух» и другие треки разных поколений.