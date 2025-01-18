«Все у него хорошо». Жена Буйнова опровергла госпитализацию мужа

Ряд средств массовой информации каждые три недели пишут, что с певцом Александром Буйновым что-то случилось. Об этом 360.ru заявила супруга артиста Елена на просьбу о комментарии сообщения Telegram-канала Shot, что народному артисту провели операцию на позвоночнике.

«Он писает и какает. Все у него хорошо. Не переживайте. Когда надо переживать, я вам всем сама сообщу», — заявила Елена Буйнова.

По данным Shot, Александр Буйнов попал в больницу в конце декабря прошлого года с жалобами на боли в спине. Медики диагностировали у артиста травму позвоночника и провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию.

Домой артист попал перед Новым годом с рекомендацией врачей ограничить физическую нагрузку на срок в две недели.

В ноябре прошлого года авторы Telegram-канала утверждали, что у Буйнова обнаружили рак на последней стадии без возможности ремиссии.

Это сообщение опровергла администратор артиста Елена Козырь. Она подчеркнула, что певец чувствует себя прекрасно, дает концерты и принимает участие в съемках.