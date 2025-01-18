Народный артист России Александр Буйнов перенес экстренную операцию в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, 74-летний певец травмировал позвоночник в районе поясницы. В конце декабря он обратился к медикам к жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе.

На следующий день Буйнову сделали декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Перед Новым годом артиста выписали, запретив на две недели физическую нагрузку. После этого срока музыканту рекомендовали заниматься лечебной гимнастикой.

Супруга Буйнова рассказала, что на сегодняшний день он полностью поправился и занимается подготовкой к сольному концерту, который пройдет в Кремле в апреле.

Ранее администратор артиста Елена Козырь опровергла информацию о последней стадии рака у Буйнова. Она заверила, что певец чувствует себя прекрасно.