«Он себя чувствует прекрасно». Новости о последней стадии рака у Буйнова опровергли

Российский певец и музыкант Александр Буйнов в порядке. Никаких ухудшений его состояния здоровья нет, сообщила в беседе с 360.ru его администратор Елена Козырь.

«Это недостоверная информация. Не верьте ей. Он себя чувствует прекрасно. У нас расписан каждый день. Вчера были сьемки и концерт, сегодня сьемки и концерт», — отметила она.

Ранее Shot сообщил о том, что у Буйнова диагностировали последнюю стадию онкологии, про возможные излечение и ремиссию речи якобы больше не идет, утверждал источник канала.

В ноябре состояние Александра ухудшилось, и он попал в одну из московских больниц. В больнице ему назначили все необходимые препараты и лекарства, которые могут понадобиться в случае необходимости. Также ему посоветовали пить много воды и соблюдать диету, исключающую горячие блюда.

В августе супруга артиста Елена опровергла сообщение о госпитализации певца из-за появления новых опухолевых очагов после операции. Он подчеркнула, что ее муж здоров и продолжает свои выступления.