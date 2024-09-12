«Все стабилизировали». Супруга актера Щербакова рассказала о его госпитализации

Актера Бориса Щербакова госпитализирован с сердечным приступом 10 сентября, но его состояние стабилизировали и скоро выпишут. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга Татьяна Бронзова.

«Вчера забрали с сердечным приступом, но уже все стабилизировали и завтра выписывают», — рассказала она.

Актеру стало плохо в его квартире на Тверской улице. Его отправили в отделение кардиологии, где врачи диагностировали нарушение сердечного ритма. У Щербакова проблемы с сердцем наблюдаются уже много лет.

В конце августа народный артист России опровергал сообщения о госпитализации, отмечая, что в последний раз лежал в больнице два года назад.

В декабре 2023 году супруга актера опровергла слухи о победе Щербакова над онкологическим заболеванием, добавив, что он здоров и кто вообще, «такие утки пускает». Тогда появилась информация, что якобы у актера обнаружили злокачественную опухоль в почке.