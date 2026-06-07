Гармаш отреагировал на слухи о своей госпитализации

Народный артист России Сергей Гармаш отреагировал на появившиеся в ряде СМИ новости о собственной госпитализации. В беседе с ТАСС актер опроверг слухи.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», — заявил он.

Актер подчеркнул, что отлично себя чувствует и не страдает какими-либо проблемами со здоровьем.

О том, что Гармаш попал в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, сообщил телеграм-канал Mash. По его информации, диагноз не подтвердился, однако из-за обострения гастрита знаменитости запретили употреблять алкоголь и сладости.

Ранее стало известно, что отец Сергея Гармаша оказался в реанимации из-за осложнений после операции. Он перенес хирургическое вмешательство на тазобедренном суставе.