Певец Буйнов пережил ишемический инсульт

Исполнитель хита «Бамбук» Александр Буйнов провел неделю в больнице из-за перенесенного ишемического инсульта. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, 76-летнего певца госпитализировали в мае. Врачи стабилизировали его состояние и выписали из больницы. Они рекомендовали артисту ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.

Сейчас Буйнов продолжает заниматься творческой деятельностью — после выписки он уже начал писать новую песню и выступать на сцене.

Ранее в сети появилась информация о госпитализации актера Сергея Гармаша из-за подозрений на желудочно-кишечное кровотечение. Народный артист России назвал эти сообщения полной чепухой и «абсолютной уткой». Он уточнил, что не имеет проблем со здоровьем и прекрасно себя чувствует.