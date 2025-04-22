«Все лицо в крови». Боец ММА Исмаилов рассказал о взрыве в квартире

В квартире российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова взорвался пауэрбанк. Спортсмен сообщил в Telegram-канале , что отделался ссадинами на лице.

«Пауэрбанк взорвался, ребята. Я проснулся, одеяло горит. Я по квартире такие кувырки делал. Смотрю в зеркало: все лицо в крови. Думаю, что происходит. Потушил одеяло, умылся», — рассказал он.

Исмаилов показал прожженные штаны, ссадины на лбу и над глазом. Он посоветовал подписчикам не повторять ошибку и не оставлять внешний аккумулятор включенным.

Из-за угрозы короткого замыкания спасатели посоветовали россиянам отключать мобильные устройства от сети сразу после того, как наполнился аккумулятор. Взрывы пауэрбанков случаются регулярно. В январе такой случай произошел в одной из пермских школ, а до этого — в квартире в Хорошево-Мневниках. Владельцы устройств не пострадали.