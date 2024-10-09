Спасатели посоветовали не оставлять зарядное устройство в розетке

Гаджеты нужно заряжать вдали от легковоспламеняющихся предметов, а после вынимать блок питания из розетки. Такие советы дала пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин заявил, что ради безопасности подключенные к сети смартфоны следует класть на негорючую поверхность подальше от легковоспламеняющихся предметов. Когда аккумулятор наполнится, спасатель посоветовал не только отключить гаджет от провода, но и вынуть сам блок питания из розетки.

«К сожалению, мало кто заботится, отключив телефон, выдернуть шнур из розетки. Неконтролируемое и неограниченное по времени пребывание зарядного блока в сети чревато коротким замыканием и воспламенением», — объяснил специалист.

Спровоцировать пожар также может использование нелицензионного зарядного устройства, сообщил «Известиям» главный специалист отдела проектирования слаботочных систем ГК «Олимпроект» Александр Глущенко. Он объяснил, что из-за подачи непредусмотренной производителем гаджета мощности он может взорваться.