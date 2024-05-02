Зарядное устройство взорвалось в квартире в Москве | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 20:44 Зарядное устройство взорвалось в квартире в Москве Источник 360.ru: в Хорошево-Мневниках в квартире взорвалось зарядное устройство Freepik

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Зарядное устройство взорвалось в одной из квартир многоквартирного дома в Хорошево-Мневниках. Информацию предоставил источник 360.ru.

Вечером 2 мая девушка позвонила в экстренные службы и рассказала, что у нее взорвалось зарядное устройство. В результате взрыва загорелись шторы, есть угроза пожара, сообщил источник.

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На момент звонка информации о пострадавших не было.

Аналогичный случай произошел в середине февраля, когда оригинальная зарядка для iPhone едва не спалила всю квартиру в центре Москвы. Спасателям пришлось выламывать дверь, чтобы потушить пожар. Экспертиза установила, что пожар начался из-за короткого замыкания в зарядном устройстве для смартфона, которое хозяин оставил включенным.