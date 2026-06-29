Причиной госпитализации Спивакова стала пневмония

Народного артиста СССР Владимира Спивакова положили в больницу с пневмонией, которая развилась на фоне бронхита и переутомления. Об этом сообщила его супруга Сати Спивакова в беседе с ТАСС .

«Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления», — заявила она.

Еще 19 июня митрополит Иларион сообщил в соцсетях, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Позже информацию об инсульте опровергли. Дирижер до сих пор лежит в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Спивакова 24 июня заявила журналистам, что сейчас с артистом все в порядке, он набирается сил. Врачи планируют выписать его через несколько дней.

Также супруга звезды отметила, что запланированный концерт в Калининграде на 24 июня с Хиблой Герзмавой и НФОР состоится без Спивакова. Остальные мероприятия в расписании дирижера переносить не будут.