«Все довольны». Адвокат раскрыла детали развода Дибровых

«Стороны остались с тем имуществом, на которое претендовали. То есть никакого спора, никакого несправедливого разделения имущества не было. Все остались при своем, все довольны, в ином случае был бы суд», — сказала она.

Кузнецова уточнила, что решение о расторжении брака вступит в силу через месяц. У пары не было споров по поводу общих детей, поэтому жить они будут с матерью.

«Никакого графика общения с детьми сторонам не требуется, потому что между ними не было конфликта», — отметила адвокат.

Родителем живут рядом, поэтому дети смогут видеть их, когда захотят. Также Дмитрий Дибров подписал алиментное соглашение — у детей сохранится прежний уровень жизни.

Инициатором расторжения брака стала Полина Диброва, у которой начался роман с другом семьи Романом Товстиком. Миллионер также начал развод со своей женой Еленой, которая родила ему шестерых детей.