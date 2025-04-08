Время подумать. Адвокат Авраама Руссо рассказал о суде над обвиняемым в покушении

Московский гарнизонный военный суд на полгода продлил содержание под стражей борцу Тархану Эльдукаеву по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Адвокат артиста Андрей Алешкин сообщил 360.ru, что предварительное слушание продолжится, когда защита определится с дальнейшими планами.

«Будет продолжено предварительное слушание, объявлен перерыв заседания. Это связано с рассмотрением двух ходатайств», — объяснил он.

Представители Эльдукаева, по словам собеседника 360.ru, просили вернуть дело прокурору и прекратить уголовное преследование либо рассмотреть судом присяжных. Каждое ходатайство осталось без рассмотрения.

«На данной стадии стороне защиты, подсудимому дано время подумать о форме судопроизводства», — сказал Алешкин.

Полиция задержала Эльдукаева в октябре 2023 года. По версии следствия, именно он в 2004 году нанял трех человек, один из которых ранил Руссо. Московский гарнизонный военный суд 8 апреля продлил борцу арест на шесть месяцев. Находясь под стражей, он попросился на СВО.