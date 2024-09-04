Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился в зону СВО

«Коммерсант»: обвиняемый в покушении на певца Руссо хочет пойти на СВО

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Обвиняемый в похищении певца Авраама Руссо бывший борец-вольник Тархан Эльдукаев попросился в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант».

Следователи частично прекратили уголовное преследование в отношении Эльдукаева по статье о похищении человека из-за сроков давности. При этом преследование по делу о покушении на расправу продолжается. Сам Эльдукаев пока находится под стражей.

По данным источников газеты, 2 сентября обвиняемый попросил следователей временно остановить уголовное преследование по статье о покушении на расправу для заключения контракта с Минобороны. Он захотел принять участие в спецоперации вместе с отрядом, в котором состоят его родственники и знакомые. Эльдукаев готов обеспечить их экипировкой.

В 2006 году автомобиль артиста расстреляли в Москве. Руссо получил четыре травмы бедра. По данным следствия, организатором покушения на певца был бизнесмен Тельман Исмаилов. Для реализации задуманного он нашел трех пособников.

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