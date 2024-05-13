Эксклюзив 13 мая 2024, 12:27 «Возразить противной стороне нечего». Адвокат — о заседании по делу Киркорова и Успенской Адвокат Добровинский: стороне Успенской нечего возразить по делу с Киркоровым РИА «Новости»

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Суд Москвы 13 мая проведет заседание по иску певца Филиппа Киркорова к его коллеге Любови Успенской по делу о защите чести и достоинства. Звезда русского шансона назвала короля поп-эстрады «женоненавистником страны». Теперь сторона защиты Успенской пытается свести все свои оправдания к «голой вечеринке» и ситуации в стране, рассказал 360.ru адвокат Александр Добровинский.

«Так как возразить противной стороне нечего, то все доводы сводятся к „голой вечеринке“ и ситуации в стране. Но „голая вечеринка“ была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадостей. А ситуация в стране, во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, не позволяет оскорблять людей», — прокомментировал адвокат.

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Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, ранее обещала представить суду доказательства того, что у певицы были основания для того, чтобы дать такую оценку Киркорову. Однако защитница, по словам Добровинского, пыталась свести все на «голую вечеринку». По словам собеседника, судья отверг ее выступление. Сначала было «выступление» Успенской, а потом вечеринка.

Причиной для подачи иска стало интервью, которое Успенская дала журналистке и блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. Она рассказывала, что ее коллега недостойно себя ведет, избил женщину и вообще не умеет дружить. Киркоров потребовал от Успенской компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также выплаты понесенных судебных расходов, составивших около двух миллионов рублей. Но певица проигнорировала первое заседание по делу.

Поп-король признался, что близко общался и даже дружил с Успенской. Он крайне трепетно относился к подруге, как и ко всем своим друзьям женского пола, но артистка стала пользоваться своим положением и клянчить у него подарки.