Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после «голой» вечеринки | 360°

03 мая 2024, 13:11
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после «голой» вечеринки
Блогер Ивлеева заявила, что никогда не хотела уезжать из России
Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что никогда не хотела уезжать из России, даже после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом она сообщила в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.
Блогер дала первое интервью после скандального события, которое прошло в московском клубе «Мутабор» и имело большой общественный резонанс. Она заявила, что несмотря на негатив, с которым пришлось столкнуться, уезжать из страны никуда не собиралась.
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«Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда», — сказала Ивлеева.
Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы. Это даже заставило блогера задуматься о создании собственного СМИ — честного и объективного.
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Анастасия Ивлеева
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