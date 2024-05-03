Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после «голой» вечеринки | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 13:11 Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после «голой» вечеринки Блогер Ивлеева заявила, что никогда не хотела уезжать из России Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что никогда не хотела уезжать из России, даже после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом она сообщила в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.

Блогер дала первое интервью после скандального события, которое прошло в московском клубе «Мутабор» и имело большой общественный резонанс. Она заявила, что несмотря на негатив, с которым пришлось столкнуться, уезжать из страны никуда не собиралась.

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«Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда», — сказала Ивлеева.

Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы. Это даже заставило блогера задуматься о создании собственного СМИ — честного и объективного.