Возлюбленная Харламова впервые оказала фото со свадьбы

Фото: РИА «Новости»

Актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией, предположительно, со свадьбы с юмористом Гариком Харламовым. Снимок актриса опубликовала в социальной сети Instagram*.

В кадр попала ваза с белыми пионами, коробка для обручальных колец и фотография, на которой Ковальчук стоит в обнимку с Харламовым. Подписчики в комментариях поздравили актрису со свадьбой.

В начале мая Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолке с Ковальчук. Он выложил в социальных сетях ролик, показав кольцо на безымянном пальце своей избранницы, и подписал публикацию словами «Тили-тили-тесто».

Позже в СМИ появились сообщения, что третий раз жениться Харламов решил под давлением своей матери. Юморист опроверг эти слухи и назвал их «лютой чушью».

В ноябре прошлого года Гарик Харламов говорил, что пока не готов узаконить отношения с Екатериной Ковальчук и даже не думает о новом браке.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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