«Тили-тили-тесто». Гарик Харламов показал кольцо на пальце Катерины Ковальчук | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 13:16 «Тили-тили-тесто». Гарик Харламов показал кольцо на пальце Катерины Ковальчук Комик Харламов снял на видео обручальное кольцо на пальце актрисы Ковальчук РИА «Новости»

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Комик Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолвке с актрисой Катериной Ковальчук. Он снял и выложил в социальных сетях ролик с кольцом на безымянном пальце артистки.

«Тили-тили-тесто», — подписал публикацию артист.

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Поклонники и коллеги Харламова начали поздравлять пару со скорой свадьбой.

Недавно юморист и актриса, которая моложе его на 12 лет, вместе вышли в свет на фоне слухов о расставании. Они посетили премьеру фильма «Шпион на всю голову». На вопрос журналистов об их отношениях Харламов подтвердил, что они пара.

Комик уже был женат дважды. Его первой супругой с 2009 по 2013 год была бизнесвумен Юлия Лещенко. В 2013-м юморист женился на актрисе Кристине Асмус. Их брак продлился семь лет.

Известная сваха Роза Сябитова предположила, что причиной расставания Харламова с Асмус стал очень сложный характер артистки.