«Какая лютая чушь». Харламов опроверг слухи о вынужденной помолвке с Ковальчук | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 13:10 «Какая лютая чушь». Харламов опроверг слухи о вынужденной помолвке с Ковальчук Комик Харламов назвал слухи о вынужденной помолвке с актрисой Ковальчук чушью РИА «Новости»

Читать 360 в

Комик и ведущий шоу «Кстати» Гарик Харламов резко отреагировал на слухи о своей вынужденной помолвке с актрисой Екатериной Ковальчук. В своем Instagram* юморист назвал такие сообщения чушью.

«Какая лютая чушь. Вот как они это делают? Я никакого интервью по поводу моей семьи никому, кроме Азамата [Мусагалиева] и Дороха (Денис Дорохов — прим. ред.), не давал. Пост написан под давлением матери», — написал Харламов.

Реклама

Информация о том, что мать юмориста якобы подтолкнула его жениться в третий раз появилась в нескольких СМИ. При этом комик пояснил, что журналисты сослались на эфир программы «Ты не поверишь», несмотря на то что он не комментировал эту тему в шоу. Артист назвал такие сообщения клеветой.

На днях Харламов разместил видеоролик в соцсети, спровоцировав слухи о помолвке с Ковальчук. Позже он подтвердил в шоу «Кстати», что действительно намерен жениться на ней.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.