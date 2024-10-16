«Восстанавливается». Жена Ливанова подтвердила, что он выписался из больницы
Жена Василия Ливанова подтвердила его возвращение домой из больницы
Народного артиста РСФСР, актера Василия Ливанова выписали из больницы. Эту информацию подтвердила 360.ru его жена Елена Артемьевна.
«Да, это так. Восстанавливается», — сообщила она.
Ранее о выписке отца из больницы сообщал его сын Борис.
Утром Telegram-канал Shot сообщил, что у 89-летнего Ливанова при обследовании нашли опухоль в районе малого таза, однако она пока не развивается и не угрожает его жизни.
Актер попал в больницу 29 сентября с инсультом. Во время операции он пережил остановку сердца. Два дня он находился в медикаментозной коме, куда его ввели, чтобы избежать отека мозга. Также у артиста выявляли сердечную и дыхательную недостаточность, паралич правой части тела и поражение головного мозга.