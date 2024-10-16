«Восстанавливается». Жена Ливанова подтвердила, что он выписался из больницы

Народного артиста РСФСР, актера Василия Ливанова выписали из больницы. Эту информацию подтвердила 360.ru его жена Елена Артемьевна.

«Да, это так. Восстанавливается», — сообщила она.

Ранее о выписке отца из больницы сообщал его сын Борис.

Утром Telegram-канал Shot сообщил, что у 89-летнего Ливанова при обследовании нашли опухоль в районе малого таза, однако она пока не развивается и не угрожает его жизни.

Актер попал в больницу 29 сентября с инсультом. Во время операции он пережил остановку сердца. Два дня он находился в медикаментозной коме, куда его ввели, чтобы избежать отека мозга. Также у артиста выявляли сердечную и дыхательную недостаточность, паралич правой части тела и поражение головного мозга.