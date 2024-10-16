У Василия Ливанова обнаружили злокачественную опухоль

У 89-летнего исполнителя главной роли телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» нашли злокачественную опухоль, которую в таком возрасте удалять опасно.

Ее обнаружили после МРТ, когда артист проходил комплексное обследование. Опухоль нашли в области малого таза. По данным канала, пока болезнь не прогрессирует и не угрожает жизни Ливанова. Чтобы не запустить рак, ему предстоит наблюдаться у онколога раз в год.

Накануне его выписали из больницы, куда он попал 29 сентября с инсультом. Ему провели операцию, во время которой артист пережил остановку сердца. Несколько дней Ливанов находился в медикаментозной коме, чтобы не произошел отек головного мозга. Также у «Шерлока» диагностировали сердечную и дыхательную недостаточность и паралич правой части тела.