Василия Ливанова выписали из больницы

Василий Ливанов выписался из больницы и уже вернулся домой

Народный артист РСФСР Василий Ливанов выписался из реанимации. Об этом сообщил ТАСС его сын Борис.

«Все хорошо, Василий Борисович уже дома», — заявил он.

Прославленного актера госпитализировали 29 сентября с инсультом. Во время операции он пережил остановку сердца. С 10 по 12 октября Ливанов находился в медикаментозной коме. Такую меру принимали, чтобы избежать отека мозга. Кроме того, у 89-летнего артиста выявляли сердечную и дыхательную недостаточность, паралич правой части тела и поражение головного мозга.

Всего за свою карьеру Ливанов сыграл в десятках фильмов и озвучил многих мультипликационных персонажей, например Карлсона, крокодила Гену, Удава из серии мультфильмов «38 попугаев» и Громозеку в «Тайне третьей планеты». Но наибольшую известность он получил как Шерлок Холмс в серии фильмов Игоря Масленникова.