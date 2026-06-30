Вооруженная ножницами Боня набросилась на трусы и бюстгальтеры из синтетики

Боня объявила о бойкоте нижнего белья из синтетики и порезала свой гардероб

Полиэстер в повседневной одежде, а тем более в нижнем белье недопустим. Об этом заявила блогер и телеведущая Виктория Боня на своей странице в Instagram*. В опубликованном ролике она показала, сколько вещей из искусственных тканей оказалось в ее гардеробе и начала ножницами резать трусы и бюстгальтеры.

Ведущая подчеркнула, что приняла осознанное решение отказаться от искусственных тканей в пользу натуральных.

«Особенно это касается нижнего белья. Для меня это уже не вопрос моды или бренда, это вопрос моего здоровья», — пояснила Боня.

Она добавила, что начала задумываться над тем, с чем тело соприкасается каждый день на протяжении нескольких часов.

«Я никого ни к чему не призываю. Просто делюсь выбором. Иногда здоровье начинается не с чего-то грандиозного, а с маленьких решений, которые мы принимаем каждый день», — пояснила блогер.

В конце мая Виктория Боня призналась, что мечтает в следующей жизни полностью слиться с природой и видит себя после перерождения деревом или птицей.

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