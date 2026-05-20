Виктория Боня заявила, что хочет стать деревом в следующей жизни

Телеведущая и блогер Виктория Боня хочет стать птицей или растением в следующей жизни. Об этом знаменитость сообщила в соцсети.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась с подписчиками видеороликом, записанным во время трекинга в горах. Любуясь природой, Виктория порассуждала о реинкарнации.

«Если я еще раз воплощаюсь на этой земле, то только в виде птицы, вот так вот раскинув крылья. Или в виде дерева», — заявила Боня.

Попутчик телезвезды по имени Дэвид поддержал ее, отметив, что птицам не нужно чье-либо разрешение, чтобы добраться до Эвереста в любой момент.

Ранее Виктория отругала дочь за крупные расходы за счет отца. По ее словам, девочка тратит по 700 евро в день.