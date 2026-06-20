Волочкову заметили за кассой ресторана быстрого питания в Москве

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова временно подменила одного из сотрудников ресторана быстрого питания в центре Москвы. Об этом рассказала посетительница заведения в своем блоге в Instagram*.

По ее словам, артистка выдавала заказы гостям Burger King на Добрынинской.

Москвичка поделилась, что сначала заметила в ресторане группу мужчин в черных костюмах. Уже у кассы она увидела Волочкову, которая помогала персоналу и фотографировалась с посетителями.

Подписчики предположили, что балерина могла участвовать в рекламной съемке или устроить короткую акцию для гостей. Сама очевидица заявила, что не знает причин появления артистки за стойкой.

«Я зашла булку поесть», — написала девушка.

Она добавила, что в жизни Волочкова выглядит более хрупкой и миниатюрной, чем на телеэкране.

Ранее балерина поделилась тем, что восстановила отношения с дочерью Ариадной после долгой паузы в общении. Разногласия продолжались почти год, но им удалось наладить контакт и снова начать общаться.

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