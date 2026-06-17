Анастасия Волочкова рассказала, что простила дочери старые обиды

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова восстановила отношения с дочерью Ариадной после почти года разногласий. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам балерины, целью ее поездки в Северную столицу было посещение больного отца. В ходе визита она также встретилась с дочерью Ариадной и ее супругом Никитой.

«Да, мы наконец-то увиделись и поговорили, зарыли топор войны. Но я никакой войны и не начинала. Просто у нас было определенное недопонимание. Мне просто было обидно, что все от меня отказались», — поделилась Волочкова.

Балерина подчеркнула, что прошедшая встреча прошла в теплой и дружелюбной атмосфере, и все участники смогли простить друг другу прошлые обиды.