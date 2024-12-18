Волочкова сфотографировалась голой в бане с вениками

Балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в бане в неглиже, прикрывшись лишь вениками. Фотографии она разместила в соцсетях.

«Вчера после репетиции у меня был прекрасный пихтово-мандариновый вечер. В моей домашней русской бане», — рассказала артистка.

Ниже в описании к фото она призналась, что это была рекламная акция в поддержку производителя веников и мастера по созданию пара в бане.

Ранее звезда раскритиковала ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву, обвинившую ее в алкоголизме. Волочкова заявила, что каждый день по три часа уделяет балетной подготовке, чтобы быть в форме на спектаклях, а Андрееву назвала «недолюбленной теткой».

Кроме того, балерина назвала человеком года саму себя, объяснив это тем, что она родилась в год Дракона и уже 20 лет приглашает зрителей бесплатно на свои концерты и спектакли.