Балерина Волочкова заявила, что считает себя человеком года

Американский журнал Time объявил избранного главу США Дональда Трампа человеком года. Он получил этот титул уже во второй раз. News.ru поинтересовался у светских персон, кто, по их мнению, достоин этого звания.

Певец Григорий Лепс заявил, что считает человеком года артиста SHAMAN.

«Человек года, без ложной скромности, — Ярослав Дронов, SHAMAN», — высказался музыкант.

Балерина Анастасия Волочкова, например, назвала человеком года себя.

«Пусть это будет нескромно, но я скажу, что человек года — это я. Во-первых, это мой год, я родилась в год Дракона. Я уже 20 лет приглашаю всех зрителей бесплатно на свои мероприятия — концерты и спектакли», — заявила Волочкова.

А актер и певец Александр Ревва посчитал, что такое звание может смело носить Павел Дуров.

«Многие называют человеком года самих себя, но это Павел Дуров. Мне кажется, что это не человек, а искусственный интеллект», — отметил Ревва и добавил, что лично для него человеком года является его жена.