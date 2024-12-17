«Моя попочка красивее». Волочкова жестко ответила на критику Андреевой

Балерина Анастасия Волочкова ответила телеведущей Екатерине Андреевой на обвинения в алкоголизме и назвала ее «недолюбленной теткой». Артистка поделилась своим мнением с Super.ru.

Волочкова отметила, что ведет спокойную жизнь, однако раз в месяц кто-нибудь пытается ее задеть.

«Моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо», — сказала она.

Балерина призналась, что ей не интересны критики. При этом Волочковой льстит постоянное внимание к ее личности. В ответ на обвинения в алкоголизме она рассказала, что занимается балетом каждый день по три часа. Это связано с подготовкой к спектаклям с ее участием.

Артистка отметила, что если у человека есть алкогольная зависимость, то он не может поддерживать форму и заниматься профессионально своим творчеством.

Ранее Волочкова раскритиковала Чулпан Хаматову. Она заявила, что у сбежавшей в Латвию актрисы явные проблемы с ментальным здоровьем.